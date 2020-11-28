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О нашем магазине
У нас вы можете купить элитный китайский чай пуэр, дахунпао тегуанинь, улун и матча разных сортов в Алматы и с доставкой по Казахстану. Мы предлагаем своим клиентам качественный напиток из Поднебесной напрямую с плантаций и чайных компаний Китая. У нас вы найдете полюбившиеся казахстанцам сорта чая, такие как: пуэр, дахунпао, тегуанинь, сяочжун, молочный и женьшеневый улун, лунцзин, тайпин хоукуй, жасминовый чай, баймудань, дяньхун, и многие другие. Каждый сезон, два раза в год мы обновляем наш чай на свежесобранный урожай из Китайской Народной Республики,а также добавляем новые сорта в наш ассортимент. Наша небольшая миссия состоит в том, чтобы познакомить казахстанцев с интересными и качественными сортами самого популярного напитка в мире. Мы стараемся предложить вам самый качественный листовой чай по оптимальной цене, именно поэтому мы много времени уделяем хранению, упаковке и транспортировке чая. Проделав огромный путь с гор Китая до наших складов, весь чай хранится надлежащим образом в определенной температуре, чтобы максимально сохранить свою ценность и свойства. Наш магазин всегда открыт к сотрудничеству, вопросам и обсуждениям. Мы будем рады услышать все отзывы о нашем продукте и работе. Желаем всем приятного чаепития!
В наличии более 100 сортов
普洱茶
В наличии более 15 сортов
乌龙茶
В наличии более 10 сортов
绿茶
В наличии более 10 сортов
红茶
В наличии более 8 сортов
白茶
В наличии более 70 видов
功夫茶
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